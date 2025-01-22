UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Leipzig sahasında Sporting CP'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leipzig - Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Leipzig ile Sporting CP kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Sporting CP maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - SPORTING CP MAÇI CANLI İZLE