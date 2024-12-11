Borussia Dortmund 2-3 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörü olduğu Borussia Dortmund sahasında Barcelona'yı konuk etti. 5 gole sahne olan mücadeleyi Katalan ekibi kazandı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2024- 00:55