UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında evinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı ağırlayan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, rakibini 3-1 mağlup etti. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Alvarez, 42'nci ve 57'nci dakikalarda Griezmann kaydetti. Slovan Bratislava'nın tek golü ise 51. dakikada Strelec'in kullandığı penaltı atışı sonucunda geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 12 puana yükselerek ilk 8'e girme hedefi yolunda önemli bir adım atmış oldu. 6 maçta 6 mağlubiyet aldığı için Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Slovan Bratislava ise ligin son sırasına demirledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Atletico Madrid evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Slovan Bratislava ise evinde Stuttgart'a karşı oynayacağı maçta ilk puan veya puanlarını almaya çalışacak.