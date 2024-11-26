UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligin 5. haftasında Slovan Bratislava ile Milan kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi İtalyan devi 3-2 kazandı.
Milan'ın gollerini 21. dakikada Christian Pulisic, 68. dakikada Rafael Leao ve 71. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
Bratislava'nın 2 golünü ise 24. dakikada Tigran Barseghyan ile 88. dakikada Nino Marcelli attı.
Bu sonuçla birlikte Milan 9 puana yükselirken Sloven Bartislava ise 0 puanda kaldı.
Ayrıca Slovakya ekibinde Tolic 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.