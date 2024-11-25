UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporting Lisbon ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'reli futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lisbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting Lisbon - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporting Lisbon ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lisbon - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING LISBON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lisbon - Arsenal maçı 26 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SPORTING LISBON - ARSENAL MAÇI CANLI İZLE