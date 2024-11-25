UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayer Leverkusen ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bayer Leverkusen ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Salzburg maçı 26 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - SALZBURG MAÇI CANLI İZLE