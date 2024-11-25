UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Barcelona ile Brest kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'reli futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Barcelona ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Brest maçı 26 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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