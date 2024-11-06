Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona karşılaştı. Bu mücadeleyi İspanya ekibi 5-2 kazandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Kızılyıldız ile Barcelona'nın Sırbistan'da karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf 5-2'lik skorla Barcelona oldu.

Karşılaşmada Barça'ya galibiyeti getiren golleri 13'de Martinez, 55'de Raphinha, 76'da Lopez ve 43 ile 53. dakikada Lewandowski kaydetti.

Kızılyıldız'ın gollerini ise 27'de Silas ve 84'de Milson kaydetti.

Bu maçın ardından Barcelona 9 puanla ligde 6. sırada yer aldı.

Kızılyıldız ise henüz turnuvada puanla tanışamadı ve 35. sırada bulunuyor.