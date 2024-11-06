UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Inter sahasında Arsenal'ı konuk etti. İtalyan ekibi rakibini milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Inter ile Arsenal karşı karşıya geldi. Serie A devi, kendi sahasında Premier Lig devini 1-0 yendi.

İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter puanını 10 yaptı.

Arsenal ise 7 puanda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN 19'DA 19

Inter, Arsenal'ı Hakan Çalhanoğlu'nun attığı penaltı golüyle yıkarken, milli yıldız da AC Milan'dan ezeli rakibine transfer olduğu günden bu yana kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirmeyi başardı.

Hakan Çalhanoğlu, kulüp ve A Milli Takım kariyerinde kullandığı toplam 48 penaltı atışın sadece 5'ini kaçırdı.