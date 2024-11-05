UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Feyenoord sahasında Salzburg'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Feyenoord ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Salzburg maçı 6 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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