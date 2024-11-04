UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporting Lisbon ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporting Lisbon ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING LISBON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lisbon - Manchester City maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.