UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bologna ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bologna ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Monaco maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.