İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla fark yaratmaya devam ediyor. Devler Ligi'ne 2. haftada oynanan 9 karşılaşma ile devam edildi.
Gecenin en zorlu maçında Arsenal evinde PSG'yi konuk etti. Nefes kesen mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun mükemmel bir gole imza attığı maçta ise Inter, Kızılyıldız'ı 4-0'la geçti.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR
Stuttgart 1-1 Spart Prag
Arsenal 2-0 PSG
B. Dortmund 7-1 Celtic
B. Leverkusen 1-0 Milan
Barcelona 5-0 Young Boys
Inter 4-0 Kızılyıldız
PSV 1-1 Sporting
S. Bratislava 0-4 Manchester City