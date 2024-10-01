İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla fark yaratmaya devam ediyor. Devler Ligi'ne 2. haftada oynanan 9 karşılaşma ile devam edildi.

Gecenin en zorlu maçında Arsenal evinde PSG'yi konuk etti. Nefes kesen mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Arsenal oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun mükemmel bir gole imza attığı maçta ise Inter, Kızılyıldız'ı 4-0'la geçti.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TOPLU SONUÇLAR

Salzburg 0-4 Brest

Stuttgart 1-1 Spart Prag

Arsenal 2-0 PSG

B. Dortmund 7-1 Celtic

B. Leverkusen 1-0 Milan

Barcelona 5-0 Young Boys

Inter 4-0 Kızılyıldız

PSV 1-1 Sporting

S. Bratislava 0-4 Manchester City