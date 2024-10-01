UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. D. Zagreb ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, D. Zagreb - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. D. Zagreb ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, D. Zagreb ile Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

D. Zagreb - Monaco maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.