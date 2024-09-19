UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğle ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Kızılyıldız'a konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirisiniz...
KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI İLK 11'LER
Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, Young-Woo, Krunic, Elsnik, Silas, Ivanic, Duarte, Olayinka
Benfica: Trubin, Bah, Antonio Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Orkun Kökçü, Rollheiser, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI CANLI İZLE
KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kızılyıldız - Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.