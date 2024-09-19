UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni formatında Kızılyıldız, sahasında Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'yı konuk ediyor. Kızılyıldız-Benfica maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğle ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Kızılyıldız'a konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirisiniz...

KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI İLK 11'LER

Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, Young-Woo, Krunic, Elsnik, Silas, Ivanic, Duarte, Olayinka

Benfica: Trubin, Bah, Antonio Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Orkun Kökçü, Rollheiser, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI CANLI İZLE

KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kızılyıldız - Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.