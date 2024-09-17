UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Juventus evinde PSV Eindhoven'ı konuk etti. Karşılaşmada dakikalar 21'i gösterirken milli futbolcu Kenan Yıldız, Hollanda ekibinin filelerini sarstı. Kenan Yıldız kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol atmış oldu.
Kenan Yıldız kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol attı!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Juventus evinde PSV Eindhoven'ı konuk etti. Karşılaşmada dakikalar 21'i gösterirken milli futbolcu Kenan Yıldız, Hollanda ekibinin filelerini sarstı. Kenan Yıldız kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol atmış oldu.
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Yayın Tarihi: 17.09.2024- 20:24 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024- 20:30