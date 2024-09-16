UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Milan ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Milan ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Liverpool maçı 17 Eylül Salı günü saat 22.00'de tabii Spor'da canlı yayınlanacak.