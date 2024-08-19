UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bodo Glimt sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo Glimt - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bodo Glimt ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO GLIMT - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii'den naklen canlı yayınlanacak.

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