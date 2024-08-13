UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PAOK sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PAOK - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PAOK ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - MALMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Malmö maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.