UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slavia Prag sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Prag'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 41. dakikalarda Tomas Chory, 57'de ise Oscar Dorley kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 73'te Alexandr Buzek'ten (k.k) geldi. Ayrıca Belçika ekibinde 85. dakikada Mohammed Fuseini direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından S. Prag, rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

İki takım arasında turu geçen taraf, Fenerbahçe-Lille eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.