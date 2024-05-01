UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşıyor. Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden takip canlı takip edebilirsiniz...
DORTMUND - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Dortmund - PSG maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Füllkrug
PSG: Donnarumma: Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembele, Barcola, Mbappe