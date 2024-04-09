Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Atletico Madrid sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024- 12:11