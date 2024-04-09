Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Atletico Madrid ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı 10 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı CANLI İZLE
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