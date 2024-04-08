Real Madrid - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Real Madrid ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Manchester City maçı 9 Nisan Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
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