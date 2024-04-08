Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2024- 10:55