Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 biterken penaltıları 3-2 kazanan Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Inter kozlarını paylaştı. İlk maç İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu mücadeleyi ise 2-1 İspanya ekibi kazandı.

Inter'in golünü 33. dakikada Federico Dimarco kaydetti.

Atletico'nun gollerini ise 35. dakikada Antoine ile Griezmann ile 87. dakikada Memphis Depay attı

Bu skorla maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda skor değişmeyince karşılaşma penaltılara kaldı. Penaltılarda ise Atletico Madrid 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.