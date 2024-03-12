UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Barcelona ile Napoli kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BARCELONA - NAPOLI MAÇI 11'LERİ:
Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Fermín López, Christensen, İlkay Gündoğan; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Kvaratskhelia, Osimhen
BARCELONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Napoli maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.