UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Arsenal ile Porto kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ARSENAL - PORTO MAÇI 11'LERİ:
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Odegaard, Trossard, Saka, Havertz
Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Wendell, Gonzalez, Varela, Pepe, Conceição, Galeno, Evanilson
ARSENAL - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arsenal - Porto maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te başladı ve TV 8,5 ile Exxen'den canlı yayınlanıyor.