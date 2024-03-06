UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, evinde RB Leipzig'i ağırlıyor.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan İspanya temsilcisi, bu mücadele ile birlikte çeyrek finale yükselmek istiyor.
Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
R. MADRID - RB LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Kroos, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius
Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Lukeba, Orban, Raum, Haidara, Schlager, Olmo, Simons, Openda, Sesko
REAL MADRID - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - RB Leipzig maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.