UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, ilk maçını 1-0 kazandığı maçın rövanşında RB Leipzig'i konuk ediyor. Real Madrid - RB Leipzig maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, evinde RB Leipzig'i ağırlıyor.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan İspanya temsilcisi, bu mücadele ile birlikte çeyrek finale yükselmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

R. MADRID - RB LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Kroos, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius

Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Lukeba, Orban, Raum, Haidara, Schlager, Olmo, Simons, Openda, Sesko

REAL MADRID - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - RB Leipzig maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.