Real Sociedad - PSG maçı merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Real Sociedad ve PSG kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Real Sociedad ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - PSG maçı 5 Mart Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL SOCIEDAD - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro, Hamari Traore, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Kieran Tierney, Brais Méndez, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Takefusa Kubo, Andre Silva.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez; Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembele, Kolo Muani, Mbappe