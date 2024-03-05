UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm heyecanıyla sürüyor.
Son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşıyor.
Alman ekibi, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisini devirerek çeyrek finale yükselmek istiyor.
BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Lazio maçı 5 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - LAZIO İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, de Ligt, Dier, Guerreiro, Pavlovic, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane
Lazio: Provedel, Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Luca Pellegrini, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile