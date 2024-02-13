Kopenhag 1-3 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) M. City Danimarka'da rahat kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turunda devam ediyor. Kopenhag ile Manchester City zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. İngiliz devi sahadan 3-1 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantaj sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2024- 00:56