UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Celtic ve Feyenoord karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Luis Palma ve 90+1. dakikada Gustaf Lagerbielke attı.
Konuk takımın tek golü ise 82. dakikada Yankuba Minteh kaydetti.
Son maçlar öncesinde UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyen Feyenoord, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı.
Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Celtic ise grubu 4 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa macerasını noktaladı.