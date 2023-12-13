UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçında Barcelona deplasmanda konuk olduğu Antwerp'e 3-2 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta maçında Barcelona, Bosuilstadion'da Antwerp deplasmanına çıktı.

İspanyol devi mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 35'te Ferran Torres ve 90+1!de Marc Guiu kaydetti. Antwerp'in golleri ise 2. dakikada Vermeeren, 56. dakikada Janssen ve 90+2. dakikada Ilenikhena'dan geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona yenilgiye rağmen grubu 12 puanla lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi; Antwerp ise 3 puanla son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti.