Kopenhag Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynayacağı Parken Stadı'nda teknik direktör Jacob Neestrup yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
Kopenhag-Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.