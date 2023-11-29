UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad sahasında RB Salzburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Sociedad - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Benfica ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Inter maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.