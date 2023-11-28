UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk sahasında Royal Antwerp'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile Royal Antwerp kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Royal Antwerp maçı 28 Kasım Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.