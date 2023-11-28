Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Paris Saint-Germain ile Newcastle United ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte karşılaşmanın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Newcastle United deplasmanda PSG'ye konuk oldu.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Newcastle United'ın golünü Alexander Isak kaydetti.

PSG'nin golü ise 90+2'de penaltıdan Mbappe'den geldi.

Bu sonucun ardından PSG puanını 7, Newcastle United ise 5 yaptı.