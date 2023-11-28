PSG son dakikalarda puanı kaptı!
A. Madrid üst turu garantiledi!
İşte Süper Loto sonuçları! (28 Kasım)
Süper Loto çekildi mi? 28 Kasım Salı
Aspor Keşfet
Son Dakika
ManU kafilesi İstanbul'a geldi! ManU kafilesi İstanbul'a geldi! 21:38
Beşiktaş Brugge mesaisi sürüyor! Beşiktaş Brugge mesaisi sürüyor! 21:35
Beşiktaş'ta Club Brugge hazırlıkları! Beşiktaş'ta Club Brugge hazırlıkları! 21:34
Fırtına Kayserispor mesaisine başladı! Fırtına Kayserispor mesaisine başladı! 21:32
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 21:05
G.Saray Manchester United'a hazır! G.Saray Manchester United'a hazır! 19:05
Daha Eski
Tadic ve Guduric bir araya geldi! Tadic ve Guduric bir araya geldi! 18:46
Çebi'den sporculara veda ziyareti Çebi'den sporculara veda ziyareti 18:26
Fenerbahçe Nordsjaelland mesaisi! Fenerbahçe Nordsjaelland mesaisi! 18:06
Krunic devre arasında F.Bahçe'ye geliyor! Krunic devre arasında F.Bahçe'ye geliyor! 17:59
Alman devleri Ferdi savaşına girdi! Alman devleri Ferdi savaşına girdi! 17:12
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 16:59
SON DAKİKA