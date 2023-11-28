PSG 1-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) PSG son dakikalarda puanı kaptı!
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Paris Saint-Germain ile Newcastle United ile karşılaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte karşılaşmanın detayları...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 01:04
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Newcastle United deplasmanda PSG'ye konuk oldu.
Mücadele 1-1 sona erdi.
Newcastle United'ın golünü Alexander Isak kaydetti.
PSG'nin golü ise 90+2'de penaltıdan Mbappe'den geldi.
Bu sonucun ardından PSG puanını 7, Newcastle United ise 5 yaptı.
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