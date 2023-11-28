UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Feyenoord ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Konuk takım Atletico Madrid, 14. dakikada Lutsharel Geertruida'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Atletico Madrid, 57. dakikada Mario Hermoso ile farkı 2'ye çıkardı.

Ev sahibi Feyenoord, 77. dakikada Mats Wieffer ile farkı bire indirdi. 4 dakika sonra Hollanda ekibinden bu kez Santiago Tomas Gimenez topu kendi ağlarına gönderdi ve Atletico Madrid skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Atletico Madrid, puanını 11 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. 6 puanda kalan 3. sıradaki Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Rotterdam ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Atletico Madrid, 13 Aralık'ta Lazio'yla liderlik maçına çıkacak. Aynı gün Feyenoord ise Celtic'e konuk olacak.