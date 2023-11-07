Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SHAKHTAR DONETSK - BARCELONAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Shakhtar Donetsk - Barcelona maçı 7 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.