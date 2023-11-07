UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Porto ile Royal Antwerp karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Porto 2-0 kazandı.

Maçta Portekiz ekibinin tek golünü 32. dakikada penaltıdan Evanilson kaydettti. Porto'nun ikinci golü ise maçın uzatma dakikalarında 90+1'de eski Beşiktaş'lı Pepe'nin ayağından geldi.

Belçika ekibi Antwerp'de 52. dakikada Ekkelenkamp direkt kırmızı kartla oyun duşı kaldı.

Porto evinde aldığı bu galibiyetle puanını 9 yaptı. Antwerp ise henüz galibiyet yüzü göremezken o puanla son sırada yer aldı.