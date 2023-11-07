Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan Kopenhag ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Kopenhag - Manchester United maçı ne zaman? Kopenhag - Manu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? KOPENHAG - MANU MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester United maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maç Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED'IN EKSİKLERİ ÇOK

Kırmızı Şeytanlar, Kopenhag maçında 6 isimden mahrum olacak. Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Amad Diallo, Tyrell Malacia ve Jadon Sancho maçta süre alamayacak. Manchester United'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;

Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Fernandes, Rashford; Hojlund

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