Dortmund İngilizlere acımadı | Borussia Dortmund 2-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Borussia Dortmund evinde Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi rakibini Füllkrug ve Brandt'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 23:01