Dortmund İngilizlere acımadı | Borussia Dortmund 2-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU - ÖZET
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında Borussia Dortmund evinde Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi rakibini Füllkrug ve Brandt'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 23:01
Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. maçında evinde Newcastle United ile karşı karşıya geldi.
Alman ekibi rakibini 2-0 mağlup etti
Dortmund'un gollerini Füllkrug ve Brandt kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund puanını 7'ye yükseltti.
Newcastle United ise 4 puanda kaldı.
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