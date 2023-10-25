UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Celtic ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı.

Celtic'in ev sahipliğinde oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Celtic'in gollerini 4. dakikada Furuhashi ve 28'de Palma kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri ise 25'de Griezmann ve 53'de Morata'nın ayağından geldi. Ayrıca 82. dakikada Atletico Madrid'den De Paul 2. sarı karttan kırmzı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Celtic E Grubu'nda 1 puanla 4. sırada yer aldı. Atletico Madrid ise 5 puanla 2. sırada bulunuyor.