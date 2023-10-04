RB Leipzig - Manchester City maçı canlı | RB Leipzig - Manchester City saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. RB Leipzig sahasında Manchester City'i konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 15:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023- 15:41