Atletico Madrid - Feyenoord maçı canlı | Atletico Madrid - Feyenoord saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atletico Madrid sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 04.10.2023- 13:46