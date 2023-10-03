Napoli - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Napoli - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2023- 11:11