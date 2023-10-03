UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kopenhag sahasında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Mücadele merakla beklenirken, maçın yayın bilgileri de arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda Kopenhag ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KOPENHAG - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Bayern Münih maçı 3 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi TV 8,5'ta canlı izleyebilirsiniz.

Kopenhag - Bayern Münih maçı CANLI İZLE