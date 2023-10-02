Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kopenhag sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2023- 16:51