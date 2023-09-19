Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. C Grubu'nda Real Madrid ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Union maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Union Berlin maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'de Exxen kanalında canlı yayınlanacak.