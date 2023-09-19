PSG DORTMUND MAÇI CANLI İZLE 📺 | PSG - Dortmund maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSG sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023- 09:50