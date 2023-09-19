MANCHESTER CITY KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manchester City - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 09:50
Manchester City - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Manchester City ile Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI NE, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Manchester City - Kızılyıldız maçı 19 Eylül Salı günü saat 22.00'da TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ CANLI İZLE