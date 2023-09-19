UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Manchester City ile Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Peki, Manchester City - Kızılyıldız maçı ne, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - KIZILYILDIZ MAÇI NE, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester City - Kızılyıldız maçı 19 Eylül Salı günü saat 22.00'da TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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